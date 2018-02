In erster Linie, so Francken, handele es sich dabei um Personen aus Marokko, Rumänien, Bulgarien und Albanien: „In der Gruppe der kriminellen Illegalen beobachten wir viele Wiederholungstäter. Wenn wir sie zurückschicken, können sie keine neuen Straftaten begehen. So machen wir unser Land effektiv ein Stück weit sicherer. Die betroffenen Personen werden überdies mit einem Einreiseverbot belegt. Sie können also nicht mehr so einfach zurückkommen.“

Francken deutete auch an, dass die Zusammenarbeit zwischen seinem Kabinett und dem Bundesjustizmuseum sehr eng verlaufe. Man könne praktisch inzwischen besser „den Ball spielen“. Die gemeinsame Vorgehensweise würde auch dafür sorgen, dass die Überbevölkerung in den hiesigen Haftanstalten abgebaut werden könne, so der Staatssekretär.