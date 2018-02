Abdeslam-Prozess: Höchste Sicherheitsstufe

Zuerst vernahm das Gericht montagfrüh Abdeslams Komplizen Sofien Ayari. Er gestand, dass er sich am 15. März 2016, am Tag der Polizeirazzia, in der Wohnung in der Driesstraat in der Brüsseler Gemeinde Vorst/Forest befand. „Gemeinsam mit Salah Abdeslam und Mohamed Belkaïd. Ich weiß nicht, wer die Wohnung mietete.“ Ihm sei auch nicht bekannt, warum sich dort Waffen befanden. „Eine der Waffen gehörte Belkaïd“.

Auf die Frage, ob er Ibrahim El Bakraoui, einen der Täter des Anschlags am Brüsseler Flughafen, kannte, antwortet er: „Ja, ich kenne ihn, er kam auch in die Driesstraat.“

Laut Ayari hat nur Mohamed Belkaïd – der bei der Razzia getötet wurde – auf die Polizisten geschossen. „Abdeslam und ich haben nicht geschossen“, behauptet er. Wie es denn möglich sei, dass mit zwei Waffen geschossen wurde? „Weiß ich nicht. Womöglich hat er mit zwei Waffen geschossen. Ich weiß gar nicht, was ich selbst getan habe“.

Feststeht, dass eine der beiden Waffen in einem anderen Gebäude gefunden wurde. Abdeslam und Ayari hatten sie, bei ihrer Flucht mitgenommen. Auf der Waffe wurden auch DNA-Spuren von Ayari gefunden. Dazu der Angeklagte: „Wahrscheinlich habe ich die Waffe vorher manipuliert. Die DNA-Spuren beweisen nicht, dass ich auch geschossen habe“.