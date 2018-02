Bei Brussels Airlines geht die Angst um

Mit der Anfang 2017 abgeschlossenen Übernahme der belgischen Gesellschaft Brussels Airlines, die etablierte Langstreckenverbindungen von und nach Afrika mitbrachte, hat sich Lufthansa auf dem afrikanischen Markt gestärkt und in der Folge ein Passagierplus verbucht.

Das belgische Markenprofil will die Lufthansa laut Gerüchten demnach in Zukunft nur noch für die Verbindungen in und mit Afrika aufrechterhalten.