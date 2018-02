Wer für 1,3 Millionen Euro oder mehr Immobilien in Frankreich besitzt, musste bereits eine Steuer auf den Wert dieser Immobilien bezahlen. Die Steuer betrug zwischen einem halben und eineinhalb Prozent.

Jetzt toleriert der französische Fiskus jedoch nicht länger, dass man bestimmte Kredite für diese Immobilie zu hundert Prozent von der Vermögenssteuer abziehen darf. Je länger man in der Laufzeit eines Kredites voranschreitet, desto weniger darf man in der Steuererklärung einbringen. Doch genau diese Art des Kredits, bei dem man monatlich nur die Zinsen bezahlt und am Ende der Laufzeit das geliehene Kapital mit einem Mal tilgt, ist für einen Immobilienkauf in Frankreich sehr interessant.

"Diese Formel war bei einigen Belgiern beliebt, weil sie mit dieser Art des Kredits weniger bis gar keine Vermögenssteuer in Frankreich bezahlen mussten. Mann konnte jedenfalls jedes Jahr aufs Neue den vollständigen noch offenstehenden Kredit von der Steuer abziehen", erklärt Michael Joosen vom Anwaltsbüro "Cazimir Advocaten". "Das geht jetzt nicht mehr. Je länger der Kredit läuft, desto weniger darf man davon einbringen. Belgier, die von diesem Steuerverfahren profitierten, laufen Gefahr, künftig einiges mehr an Steuern bezahlen zu müssen."

Mehr Ausländer werden also diese Steuer zu spüren bekommen.