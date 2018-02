In ganz Belgien stehen mehr als 21.000 Gewerberäume, Kaffees und Restaurants leer, insbesondere in Fußgängerzonen und den klassischen Geschäftsstraßen.

Am schlechtesten schneidet Boom (Provinz Antwerpen) ab. Wie die Zeitung De Standaard berichtet, wird hier von den 300 Gewerbeflächen ein Fünftel nicht mehr genutzt. Keine andere flämische Gemeinde schneidet derart schlecht ab.

Schon das zehnte Jahr in Folge steigt der Leerstand und es sieht nicht danach aus, als würde sich der Trend in nächster Zeit wenden. Auch in vielen Kaffees und Restaurants ist nur noch gähnende Leere angesagt.

Viele Gewerbeflächen werden eingerichtet, ohne dass man schon einen Interessenten hierfür im Visier hat. Das ist ein großes Risiko. Auch Online-Shopping wird oft als Grund der Verödung genannt. Doch E-Commerce kann nicht der Hauptgrund sein, denn Online-Shopping macht gerade einmal 6 Prozent des belgischen Verkaufs aus.

Shoppingcenter schneiden besser ab. Sie haben den Vorteil, dass viele verschiedene Geschäfte nahe beieinander liegen. Mall-Manager sorgen für einen guten Mix an Läden.

Einige Städte haben zwar auch einen Manager für die Innenstadt, doch den Managern scheint die Wiederbelebung der Geschäftsstraßen nicht zu gelingen. Hat sich der Kunde erst einmal entschieden, in ein Shoppingcenter an der Peripherie zu gehen, wo er noch dazu unterhalten wird, wird er nicht auch noch in die Innenstadt fahren.

Mehrere Städte haben eine Leerstandssteuer eingeführt. Auch die flämische Regierung versucht, mit einer neuen Maßnahme den Trend zu wenden. Wer in einer geschäftsarmen Umgebung einen leerstehenden Laden zu einer Wohnung umbaut, wird 5 Jahre lang von der Grundsteuer befreit.