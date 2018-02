Interessant ist dabei, dass die Zahlen an den Wochenenden bzw. in den Wochenendnächten seit einiger Zeit rückläufig sind, während laut VIAS in der Woche mehr oder weniger die gleiche Zahl an Alkoholsündern im Straßenverkehr der Polizei ins Netz geht.

Die gleiche Feststellung machen die belgischen Verkehrsanalysten auch in Sachen Unfälle mit Personenschaden. Auch hier sinken die entsprechenden Zahlen am Wochenende während sie unter der Woche in etwa gleich hoch bleiben. Und doch ist die allgemeine Entwicklung positiv, denn seit 1995 ist die Zahl der Alkoholsünder im Straßenverkehr in Belgien dreimal niedriger. Das schlechteste Resultat wurde zum Jahreswechsel 2003-2004 registriert, als etwa jeder Zehnte kontrollierte Autofahrer in Belgien gegen die zulässige Promillegrenze für Alkohol am Steuer verstoßen hatte.

Der Name „Bob“ für diese Aktion steht symbolisch für einen Fahrer, der eine Gruppe Freunde beim Feiern sicher nach Hause fährt und der freiwillig deshalb keinen Alkohol trinkt. An bestimmten Wochenenden oder Feiertagen, z.B. zu Sylvester, sorgen „Bobs“ in Belgien auch dafür, dass Feiernde nach Hause gebracht werden. Dazu kann man einen „Bob“, wie ein Taxi anfordern, doch diese Aktion ist stets kostenlos.