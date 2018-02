A.Kockartz Fünf Jahre nach einem spektakulären Diamantenraub am Brüsseler Nationalflughafen in Zaventem hat am Mittwoch der Prozess gegen insgesamt 19 Verdächtige begonnen. Der mutmaßliche Drahtzieher des Überfalls ist nicht dabei. Er befindet sich wegen anderer Vergehen in Frankreich in Haft. Dessen Anwalt fordert eine Abtrennung seines Verfahrens, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga dazu berichtete.