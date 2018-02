A.Kockartz Der gerade zu Ende gegangene erste Monat des Jahres 2018 geht als ein besonders dunkler aber zu warmer Wintermonat in die Geschichte der Wetteraufzeichnungen ein. Hier in Belgien schien die Sonne im Durchschnitt nur während 24 Stunden und 59 Minuten. Das war nur halb so viel Sonne, wie in einem „normalen“ Januar so das Königliche Wetteramt KMI in Ukkel bei Brüssel.