A.Kockartz Die Geschworenen im Prozess gegen den ehemalige Diakon Ivo Poppe (Foto) sind der Ansicht, dass dieser Schuldig am Mord an 5 Personen ist. Poppe soll mehrere nahe Verwandte und einen Patienten in einem Krankenhaus ums Leben gebracht haben. Den Mord an einem weiteren Patienten konnten die Geschworenen nicht belegen. Deshalb folgt hier ein Freispruch.