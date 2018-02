Nach Medienberichten in Deutschland rückt der Atomreaktor Tihange 1 in der Diskussion um die Sicherheit der des gleichnamigen Kernkraftwerks bei Lüttich nahe der deutschen Grenze in den Blickpunkt. In diesem Meiler sei eine deutliche Häufung sogenannter Precursor-Fälle aufgetreten, berichteten der WDR-Hörfunk und das ARD-Magazin „Monitor“. Bei einem Precursor handelt es sich um einen Zwischenfall in einem Atomkraftwerk, der unter bestimmten Voraussetzungen zu schweren Schäden am Reaktorkern bis hin zur Kernschmelze führen kann.