Belga

A.Kockartz Belgiens Premierminister Charles Michel (MR) hat am Dienstag im Rahmen seines Russlandbesuchs in dessen Amtssitz in Gorki bei Moskau seinen Amtskollegen Dmitri Medvedev getroffen. Am MIttwoch traf er dann Präsident Vladimir Putin. Das letzte bilaterale belgisch-russische Treffen liegt bereits länger zurück, was der Ukraine-Krise geschuldet ist.