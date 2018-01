Das Bauunternehmen Ghelamco will das Eurostadion auf den Heizel-Parkplatz C umziehen lassen. Die Stadt und die Region Brüssel unterstützen die Pläne, doch das Grundstück gehört Flandern. Die Baugenehmigung muss also auch von Flandern erteilt werden.

Nach einem negativen Gutachten der Behörde hat die zuständige Ministerin Joke Schauvliege nun entschieden, die Genehmigung nicht zu erteilen. Und das aus zwei Gründen wie sie sagt: "Wenn man sich den Antrag ansieht, ist das Projekt doppelt so groß wie das, was auf diesem Platz gebaut werden darf. Laut Vorschrift dürfen dort höchstens 50.000 m² Freizeitanlage stehen. Beantragt wurden jedoch 100.000 m². Das kann unmöglich genehmigt werden."

"Es ist egal, ob dort nun ein Eurostadion oder ein Haus gebaut werden soll. Ich muss mich auf die Angaben des Antrages stützen."

Schauvliege nennt aber noch einen weiteren Grund für die Ablehnung des Antrages: "Was den Verkehr angeht, so lehnt auch das Verkehrsamt ein solches Projekt an dieser Stelle ab. Es gibt nicht genug Garantien dafür, dass der Verkehr um das Stadium fließen wird. Auch die Umweltauswirkungen, die ein solches Projekt hätte, sind für negativ befunden worden", betonte Schauvliege in der VRT.