Ein etwas ungewöhnlicher Besuch für einen europäischen Regierungschef nach all der Zeit der Krisen, zum Beispiel um die Ukraine und die gegenseitigen Wirtschaftssanktionen, die folgten. Die Beziehungen sind also getrübt. Die Sanktionen werden nicht aufgehoben, aber der Premier will zumindest den Dialog mit Russland wieder aufnehmen.

"Ich bin nicht naiv. Mir ist sehr wohl bewusst, dass es viele Meinungsverschiedenheiten zwischen uns und Russland gibt. Wenn wir unsere Interessen verteidigen wollen, ist das hier nötig", sagte Michel bei seiner Ankunft.

Russland grenzt nun einmal an die Europäische Union. Und für Europas Sicherheit ist die Beziehung zu Russland entscheidend. Russland ist der größte Nachbar, hat immer noch bedeutende Streitkräfte, die übrigens mit rasanter Geschwindigkeit modernisiert werden und Europa hängt stark von Russlands Energie und anderen Rohmaterialien ab. Dort, wo die Vereinigten Staaten recht gut geschützt sind, ist Europa das nicht.

Mit einem Trump im Weißen Haus und dem Brexit, muss die EU auf jeden Fall mehr wagen und Engagement zeigen. "Die EU muss sich engagieren. Wir müssen unsere Werte verteidigen, aber auch unsere Interessen und unsere Sicherheit", so der belgische Premier.

Gemeinsame Interessen gebe es laut Michel genügend: "Migration zum Beispiel. Die Situation in Libyen, in Syrien - eine fehlende Perspektive für mehr Stabilität in diesen Regionen kann für die EU nicht gut sein."