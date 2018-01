Der Unfall ereignete sich auf der E40 in Richtung Ostende auf der Höhe von Jabbeke. Mehrere Personen waren auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle. Dabei wurde ein Transitmigrant von einem Auto erfasst und starb an seinen Verletzungen. Das Opfer wollte offenbar weiter nach Großbritannien und hielt sich illegal in Belgien auf.

Die Polizeirazzia, vor der die Migranten wegliefen, war eine seit langem geplante Aktion der föderalen und der örtlichen Polizei zur Bekämpfung von Schleppern und Menschenhandel. "Leider ist eine Person auf die Autobahn gelaufen und von einem Fahrzeug erfasst worden", erzählt Peter De Waele von der Bundespolizei.