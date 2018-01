Usutu-Virus verantwortlich für Amselsterben

Vergangenes Wochenende zählten mehr als 29.000 Teilnehmer in Flandern die Vögel in ihren Gärten. Laut Natuurpunt ein Rekord. Insgesamt wurden über 536.000 Vögel gezählt.

Vor zwei Jahren wurden Amseln noch in 90 Prozent aller Gärten gesichtet. Inzwischen werden sie nur noch in 76 Prozent der Gärten gemeldet. Nur in der Provinz Westflandern, wo die Usutu-Epidemie noch nicht ausgebrochen ist, blieb der Amselbestand stabil.

Natuurpunt befürchtet, dass das Amselsterben noch mehrere Jahren andauern wird. Am schlimmsten betroffen sind die Provinzen Flämisch-Brabant und Antwerpen. Dort wird der typische Amsel-Gesang in kommenden Frühling nur selten zu hören sein.