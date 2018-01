Reporters

A.Kockartz Ab dem 6. Februar werden Arztbesuche in Belgien schneller vergütet. Ab diesem Stichtag können Allgemeinmediziner ihre Besuchsbescheinigungen und die damit verbundenen Kosten auf elektronischem Wege direkt an die Krankenkassen ihrer Patienten senden. Damit hat die alte Bescheinigung mit ihrem Patientenaufkleber in Belgien bald ausgedient.