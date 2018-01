Belga

A.Kockartz Wie jedes Jahr erhöhen die Nahverkehrsanbieter in Belgien auch an diesem 1. Februar ihre Tarife. Dies ist der Fall bei der flämischen De Lijn, bei der TEC in Wallonien und bei der belgischen Bahngesellschaft NMBS/SNCB. Nur die regionale Brüsseler Verkehrsgesellschaft MIVB/STIB wird ihre Fahrpreise nicht erhöhen.