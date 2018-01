Jetzt hob die Polizei in diesem Zusammenhang ein sogenanntes „Safehouse“ aus, in dem Flüchtlinge vor dem Versuch, irgendwie die britischen Inseln zu erreichen, in Wartestellung verharrten. Das Gebäude, in dem sie sich aufhielten, ist eine vor einiger Zeit abgebrannte Villa, die für unbewohnbar erklärt wurde. Das Haus steht unweit eines Rastplatzes an der E 17.

Die Menschenschmuggler schleusten ihre „Schützlinge“ auf die Ladeflächen von dort in der Nacht parkenden LKW ohne das Wissen der jeweiligen Fahrer. Bis zu 30 Personen sollen so pro Nacht auf die britischen Inseln gelangt sein, nicht aber ohne Gefahr. Nach Angaben der Polizei seien alle Transporte gut für diese menschliche Fracht gewesen, sogar Kühltransporte oder auch leere Tankwagen. An Bord waren vor allem Afrikaner aus Eritrea oder aus dem Sudan, darunter Männer, Frauen und auch Kinder.