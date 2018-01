U.Ne In dieser Nacht (zum Samstag) wird der Reyers-Meiser-Tunnel von der E40 in Richtung Meiserplatz in Brüssel für den Verkehr gesperrt. Der Tunnel bedarf dringender Renovierungen. Diese werden mindestens drei Monate in Anspruch nehmen und mit Sicherheit zu Verkehrsbehinderungen führen. Es ist nur der erste Tunnel von Vieren, die erneuert werden müssen.