Belga

U.Ne Am Brüsseler Flughafen in Zaventem haben Mitarbeiter des Gepäckabfertigers Aviapartner an diesem Freitagmorgen spontan die Arbeit niedergelegt. Das Personal klagt über die Nichteinhaltung gemachter Zusagen durch die Direktion. Der Arbeitsdruck sei zu hoch, es herrsche Personalmangel und die Belegschaft müsse mit veraltetem Material arbeiten.