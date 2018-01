Die Umweltagentur hat nun Proben genommen, um der Sache nachzugehen. Doch auch die Bürgermeisterin Lode Hofmans bezweifelt, dass der Wolf Naya am Tod der Schafe schuld hat.

Auf der Grundlage der GPS-Daten des Trackers von Wölfin Naya hat sich inzwischen herausgestellt, dass das Tier in den letzten drei bis vier Tagen in der Gegend um den Militärstützpunkt in Leopoldsburg geblieben ist und sich demnach nicht in Ranst aufhielt. Das meldet das Institut für Natur und Walduntersuchungen (INBO). Damit ist Wölfin Naya wohl eher unschuldig.