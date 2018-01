Die Schulen sind eigentlich verpflichtet, eine "Asbestinventur" durchzuführen. Auf einer Liste können sie überprüfen, an welchen Orten sich Asbest befindet. Die Liste liefert zudem eine Einschätzung über die Asbest-Gefährlichkeit an den verschiedenen Stellen. Das KTA in Brügge hat sich die Inventurliste zu Herzen genommen.

Direktor Wim van Kerckvoorde sagte in der VRT: "Der Asbest, der noch in unseren Platten ist, wird nur gefährlich, wenn die Stellen brechen. Wenn der Asbest in einigen Wochen abgetragen wird, macht das eine Spezialfirma. Die nimmt den Asbest in Plastikvorrichtungen mit und bringt diese zu extra hierfür vorgesehenen Lagerplätzen."