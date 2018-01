Sicher ist schon jetzt, dass es bei großen Events, wie z.B. dem Karneval von Aalst, Rockfestivals, wie Pukkelpop oder Werchter, bei Sportveranstaltungen, wie den traditionellen Marathonläufen in Brüssel oder Antwerpen weiter zu zielgerichteten Kontrollen kommt. Rucksäcke werden weiter durchsucht, Sperren werden eingerichtet und auch die nicht immer stylisch schönen Betonblöcke werden den Belgiern wohl noch länger erhalten bleiben.

Vor allem in den Großstädten scheinen die Kommunalverwaltungen nicht besonders geneigt dazu zu sein, vieles, was sich bewährte, rasch zu beseitigen. In Brüssel z.B. macht sich Bürgermeister Philippe Close (PS) keine Illusionen: „Das Weltbild bleibt verändert. (…) Ich gehe davon aus, dass sich die Leute den Maßnahmen, die wir bei Veranstaltungen einrichten, längst angepasst haben.

Für Gent geht Bürgermeister Daniël Termont (SP.A) davon aus, dass mindestens bis nach dem kommenden Sommer alles so bleiben wird, wie bisher, also auch beim Lichtfestival und bei den Gentse Feesten. Termont kündigte an, dass die Betonblöcke noch bleiben werden und auch dass die Polizeipräsenz in seiner Stadt nicht abgebaut werden soll. Nach dem Sommer werde man allerdings das gesamte Konzept auf den Prüfstand legen.

