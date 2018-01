Viele Interessengruppen melden arge Bedenken gegen den Gesetzesvorschlag von Theo Francken an, u.a. die Gewerkschaften. Schon jetzt wird angekündigt, gegen das Gesetz, sollte es denn in Kraft treten, vor das Verfassungsgericht zu ziehen. Es stelle einen nicht unerheblichen Verstoß gegen das Gesetz zur Unverletzlichkeit der Wohnung in Belgien dar und dies sei ein von der Verfassung verbrieftes Grundrecht.

Weniger Probleme damit hat aber Bundesjustizminister Koen Geens (CD&V - kl. Foto). Er erinnert daran, dass sich der neue Gesetzesvorschlag lediglich gegen sich illegal im Land befindende Einwanderer richte, die einen ausdrücklichen Befehl erhalten haben, das Land zu verlassen und diesen ignorieren. Zum Thema Haussuchung ergänzte Geens, dass was der Sozialinspektion oder der Steuerfahndung per Gesetz eingeräumt werde, auch im Falle von Asylbetrug oder rechtlich begründeter Ausweisung möglich sein müsse.