A.Kockartz Polizei und Zoll im Hafen von Zeebrügge (Foto) melden ein neues Phänomen. Sie entdecken immer häufiger Transmigranten auf dem Weg auf die britischen Inseln, die sich auf Schiffen oder Fähren in rechtsgelenkten Autos verstecken. So wissen die Flüchtlinge, dass sie in Großbritannien an Land gehen können.