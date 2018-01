A.Kockartz Am Montagnachmittag beschloss der Nationale Sicherheitsrat eine Senkung der seit zwei Jahren geltenden Terrorwarnstufe von heute drei auf zwei. Der Sicherheitsrat berief sich dabei auf eine Analyse des Zentrums für Bedrohungsanalyse, OCAD. Seit den Terroranschlägen auf Paris im November 2015 galt in Belgien fast durchgehend die zweithöchste Warnstufe. Diese stieg am Tag der Anschläge auf Zaventem und Brüssel zeitweise sogar auf die Höchststufe vier.