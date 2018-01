Er selbst gab zu, sechs namentlich bekannte ältere Personen umgebracht zu haben - darunter auch seine Mutter, seinen Stiefvater und zwei Großonkel sowie vier ihm selbst Unbekannte. Poppe soll ihrem Leben ein Ende mit in die Adern oder Venen gespritzter Luft bereitet haben.

Doch es besteht der Verdacht, dass der Mann noch mehr Menschen getötet hat. Die Ermittler bringen weitere 54 verdächtige Todesfälle mit Ivo Poppe in Verbindung. Poppe wurde im Mai 2014 festgenommen. Bei seinen Verhören nannte er seine Taten aktive Sterbehilfe. Er habe seine Opfer, die ohnehin am Ende ihres Lebens gewesen seien, von unnötigem Leiden befreit.

Für den Prozess in Brügge sind zwei Wochen angesetzt. Am ersten Prozesstag gab der Angeklagte an, er habe die Zahl seiner Opfer seinem Psychologen gegenüber bewusst übertrieben angegeben zu haben, um seine eigene Not in seinem Leben zu unterstreichen.