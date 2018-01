In seiner Stadt Antwerpen z.B. würden Menschen aus 175 Ländern leben, so Bürgermeister Bart De Wever: „Das ist dort in Antwerpen eine sehr komplexe Angelegenheit, wo viele Menschen verschiedenen Ursprungs zusammenleben. Wenn irgendwo auf der Welt ein Problem auftaucht, können sie Gift darauf nehmen, dass das in unseren Straßen Folgen hat.“

Der flämische Nationaldemokrat sieht darin eine leichte Tendenz hin zu einer „faktischen Apartheid“, die in den Städten deutlich zunehme: „Gruppen von Menschen leben nebeneinanderher, heiraten fast nie untereinander und besuchen selten gegenseitig ihre Feiern. Sie leben zwar in Frieden zusammen, aber eigentlich in Apartheid.“

Kultur

Dies sehe man besonders dann, wenn es um Kulturpartizipation gehe oder um die Teilnahme am öffentlichen Leben: „Es gibt Events, die zu fast 100 % weiß sind.“ Als Beispiel führte Bart De Wever den Marathon zu Gunsten der Aktion „Music for Life“ in seiner Stadt im Dezember an. Hier mache niemand der jugendlichen Einwanderer einen Link hin: „Die Leute leben echt in Röhren und fühlen sich nicht ausreichend verbunden.“

Der Grund für diese Tatsache sei in einer Einwanderungs- und Einbürgerungspolitik zu suchen, die jahrelang in die falsche Richtung geführt habe. Nach Ansicht De Wevers müsse man als Stadtverwaltung versuchen, „eine Plattform für Bürgerschaft zu schaffen, in der sich Menschen gegenseitig noch als Spieler für die gleiche Mannschaft erkennen können.“ Dabei sollten die Werte der Aufklärung als Kompass dienen.