In Belgien jedoch nehmen die Probleme mit dieser Personengruppe immer mehr zu. Die meisten von denen, die über Brüssel versuchen, nach Großbritannien zu gelangen, versuchen dies per LKW auf den Autobahnparkplätzen in Richtung der Häfen von Zeebrügge oder dem nordfranzösischen Calais. Erst in der vergangenen Woche war es zu schweren gewalttätigen Zusammenstößen zwischen sudanesischen Flüchtlingen und der Polizei an einem Rastplatz einer Autobahn in Westflandern gekommen.

Man kann sich vorstellen, dass sich Flüchtlinge, die eine Wüstendurchquerung, Menschenhändler in Libyen, die Überfahrt über das Mittelmeer und die Alpen (teilweise auf Güterzügen) überlebt haben, sich so kurz vor ihrem Ziel britische Inseln nicht mehr geschlagen geben wollen, sehr zum Leidwesen von europäischen LKW-Fahrern, die sich ihnen kaum noch erwehren können, sobald sie Westflandern oder den Nord-Pas-de-Calais erreicht haben.