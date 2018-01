Wölfin Naya ist seit rund 3 Wochen bei uns in Flandern. Sie kommt aus Richtung Deutschland und kann durch einen GPS-Sender verfolgt werden. Allerdings gehen die Signale mit Verspätung ein.

Wissenschaftler werden derzeit die an den gerissenen Schafen entdeckten DNA-Spuren aus, um den Vorfall tatsächlich Naya zuschreiben zu können. Das ist auch für die Entschädigung des betroffenen Landwirts wichtig. Der Schafhirte wird von der flämischen Landesagentur für Natur und Wald entschädigt, die dazu allerdings ein sicheres Dossier braucht.

Diese Agentur ließ in einer Mitteilung wissen, dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen Angriff eines Wolfes handelt. Darauf weisen die Bisse in den Hals der Schafe ebenso hin, wie die „fast chirurgische Präzision“, mit der der Angreifer von den getöteten Schafen gefressen habe.

Ein Wolfsangriff auf Vieh wäre in Flandern eine Premiere. Die Behörden geben an, dass dies mit Sicherheit eine absolute Seltenheit bleibe - ein Wolf ernähre sich in erster Linie von Wildtieren, doch in Zeiten, in denen nachweislich ein Wolf in bestimmten Regionen unterwegs sei, sei es nicht schlecht, Vieh zu schützen.