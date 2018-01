Kommunalwahl: Flanderns MP kandidiert nicht

Bourgeois gehörte über vier Jahrzehnte dem Gemeinderat von Izegem an, war dort laut eigener Aussage die letzten Jahre aber nur noch selten anwesend. Sein Gemeinderatsmandat will der N-VA-Politiker in Zukunft icht mehr mit seiner Tätigkeit als Regierungschef Flanderns kombinieren. „So will ich nämlich keine Politik betreiben. Ich will konsequent bleiben“, so Bourgeois.

Bourgeois Parteifreund Jan Jambon, zur Zeit belgischer Bundesinnenminister, entschied sich da anders. Er kandidiert in Antwerpener Vorort Brasschaat wohl erneut als Spitzenkandidat für die N-VA.

Obschon es mal sein Traum war, Bürgermeister seiner Heimatstadt zu werden, verabschiede er sich mit einem guten Gefühl von der Lokalpolitik, so Bourgeois. „Ich war zu einem bestimmten Moment der beliebteste Politiker von Izegem und das obschon meine Partei nicht die größte war.“

„Wir müssen die Kommunen vergrößern und ihnen zusätzliche Kompetenzen geben“, so Bourgeois noch. „In Dänemark hat eine Gemeinde im Schnitt 55.000 Einwohner und sie ist auch das Gemeinwohl, die Bildung, die Krankenhäuser, usw. zuständig. Das könnte auch hierzulande ein Projekt für die nächste flämische Landesregierung werden.“