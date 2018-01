Bei den beiden Opfern, die bei der Katastrophe am Antwerpener Paardenmarkt ums Leben kamen, handelt es sich um einen 39 Jahre alten Belgier, der in einem der drei zerstörten Häuser wohnte und um einen 26 Jahre alten afghanischen Asylsucher, der in einer der betroffenen Wohnungen zu Besuch war.

Die These, dass die Explosion, die am späten Montagabend drei Häuser völlig und mehrere weitere teilweise zerstörte, aufgrund von ausströmendem Gas erfolgte, war bis zum Mittwoch noch nicht offiziell bestätigt, doch die Behörden in Antwerpen ermitteln in diese Richtung.

Schon vor einigen Tagen soll in einem der Gebäude Gasgeruch bemerkt worden sein und in den Stunden vor der Explosion hatten dort wohnende Studenten ebenfalls einen solchen Geruch bemerkt und gemeldet.

Der Hausbesitzer, der sich derzeit in Ägypten aufhält, gab an, die Gasanlage sein vor kurzem erst überprüft worden. In seinem Haus sei alles in Ordnung gewesen. Da sich die Aussagen dazu fundamental unterscheiden, müssen zielgerichtete Untersuchungen die genaue Ursache bestimmen.

Am MIttwochmorgen war die Antwerpener Staatsanwaltschaft mit mehreren Ermittlern vor Ort. Nach deren Untersuchungen kann mit dem endgültigen Abriss der völlig zerstörten Gebäude begonnen werden.