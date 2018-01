Im Notfall können das Außenamt in Brüssel, die Botschaften und die Konsulate rasch über notwendige Angaben verfügen und sie können sich zudem an eine Kontaktperson in Belgien wenden, wenn diese in der Registrierung aufgeführt ist, was in den meisten Vorgängen der Fall zu sein scheint. Zwei Wochen nach der Rückreise in die Heimat werden die Angaben aus der Registrierung automatisch wieder gestrichen.

In der Top 10 der am häufigsten hier auftauchenden Länder sind sowohl europäische Reiseziele zu finden, als auch Ziele in fernen Ländern außerhalb Europas. Türkei führt diese Liste mit 44.277 Registrierungen an, vor Ägypten mit 17.718 Meldungen und Spanien mit 17.104 Kontakten. Dahinter folgen die USA, Frankreich, Marokko, Thailand, Indonesien, Griechenland und Italien.