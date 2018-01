Die Explosion ereignete sich am Montagabend gegen 22:30 am Paardenmarkt in Antwerpen in einem Viertel unweit des Stadtzentrums. Über die Ursache der Explosion wurde am Dienstagvormittag noch spekuliert, doch Anwohner und überlebende berichten von Gasgeruch bereits vor dem Unglück. Ein Terrorakt wird nahezu ausgeschlossen, teilte die Antwerpener Stadtverwaltung mit. Am Morgen liege die Priorität beim Räumen von Trümmern, hieß es dazu weiter. Man wolle nach eventuellen weiteren Opfern suchen.

