Die belgischen Sicherheitsdienste hätten zu wenig Einblick in die Organisationen, die an radikalisierte Häftlinge herantreten würden. Und es sei nicht immer eindeutig geklärt, wann solche Häftlinge eine Fußfessel bekämen, heißt es in De Tijd.

Die Missstände sind auf Notizen des Sicherheitsdienstes aufgeführt. Diese hatte das Kabinett von Justizminister Koen Geens (CD&V) eigentlich nicht veröffentlichen wollen. Sie waren aus den endgültigen Antworten von Geens an Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) als Senator gestrichen worden. Die Information ist nun doch durchgesickert, weil das Kabinett von Geens auf ein Dutzend Fragen der Sicherheitsdienste ungewollt die ursprünglichen Informationen hinzufügte.

Es sei befremdlich, festzustellen, dass die Menschen, die wir wegen Terrorismus hinter Gitter brächten, im Gefängnis Kontakt zu Kämpfern in Terrorgebieten wie in Syrien und im Irak hätten, wird De Gucht in der Zeitung zitiert. Es sei auch eigenartig, festzustellen, dass solche Dinge aus den Antworten, die er vom Minister erhalten habe, einfach weggelassen würden. Es sei doch ein fundamentales Recht eines Parlamentariers, Fragen zu stellen.

Weiter fuhr er in der Zeitung fort, es sei beängstigend, dass unsere Gefängnisse im Jahr 2018 nicht besser geschützt seien. "Man sieht den Nutzen noch nicht ein, um gegen dieses Problem auf allen Ebenen und vor allem auch auf europäischer Ebene gemeinsam vorzugehen."