"Menschen abschieben ist immer falsch”

Familien von Flüchtlingen und Migranten, die in Belgien leben, dürfen nicht ohne weiteres in ihr Herkunftsland abgeschoben werden. Das erklärte der Bischof von Gent, Luc Van Looy (Foto), während des Internationalen Tags des Migranten, den die katholische Kirche am heutigen Sonntag organisiert. „Viel wichtiger ist Integration.“