Es handelt sich um einen Wolf, der aus Deutschland stammt. In Mecklenburg-Vorpommern ist er von Naturforschern mit einem Peilsender ausgerüstet worden. Deshalb kann sein Weg genau verfolgt werden.

In der Weihnachtszeit hatte der Wolf die Grenze von Deutschland zu den Niederlanden überquert. Am 2. Januar ist er von den Niederlanden nach Belgien weiter gezogen. In den letzten Tagen befand er sich in der Provinz Limburg und zwar in Beringen und in der Nähe der Militärkaserne von Leopoldsburg. Der Wolf hat innerhalb von zehn Tagen eine Strecke von 500 Kilometern zurückgelegt.

Belgien war das letzte Land auf dem europäischen Kontinent, dass in jüngster Zeit noch nicht von einem Wolf durchquert worden war. Im August 2011 war in Gedinne, in den Ardennen kurzzeitig ein wilder Wolf gemeldet worden, dessen Spur sich aber verlor.