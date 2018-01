Zum Glück verfügen Marine und Luftwaffe noch über einige der fast 40 Jahre alten Seakings (Foto Mitte - vor einem NH90 und unten), doch die sind so langsam am Ende ihrer Kräfte angekommen. Vor einiger Zeit kaufte Belgien einen gebrauchten Seaking von der britischen Marine, um ihn als Ersatzteilspender ausschlachten zu können… Rettungsaktionen auf See seien aber nicht in Gefahr, so Verteidigungsminister Steven Vandeput (N-VA), denn die Kollegen aus den Nachbarländern Frankreich und den Niederlanden würden im Falle eines Falles einspringen, was die belgische Marine in der Vergangenheit auch schon häufiger getan hat.

Sicher ist, dass die Probleme an den „Grauen Kaimanen“ beim Herstellerkonsortium zu suchen sind. Auch andere Länder, die NH90-Hubschrauber bestellt hatten, wie z.B. Deutschland, melden ähnliche Probleme. Geplant ist, dass solche Hubschrauber auch von den belgischen Marinefregatten aus bei Auslandsmissionen zum Einsatz kommen sollen. Doch dies kann wohl erst ab frühestens 2025 der Fall sein. Solange muss die Marine noch mit den ebenfalls sehr alten leichten Alouette-Helikoptern vorlieb nehmen.