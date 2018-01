A.Kockartz

A.Kockartz Nach einer Meldung der flämischen Tageszeitung De Standaard ist Saudi-Arabien bereit dazu, ihre umstrittene Große Moschee in Brüssel an den belgischen Staat abzutreten. Laut der Meldung weist alles darauf hin, dass mit der raschen Reaktion der Saudis auf die Diskussionen in Belgien ein diplomatischer Zwist zwischen beiden Ländern in dieser Frage vermieden werden kann.