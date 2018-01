Die Idee dieser Berechnung stößt allerdings selbst in Regierungskreisen in Brüssel und zwar in allen Parteien der Mitte-Rechts-Reguerung auf Fragen und Bedenken. Auch Flanderns Energieminister Bart Tommelein stellte sich die Frage nach dem Sinn einer solchen Untersuchung.

Am Freitagvormittag hieß es dann plötzlich, dass die Prüfung des Baus eines neuen Kernkraftwerks in Belgien aus den Berechnungen wieder herausgenommen wird. Die Regierungsspitze hat Energieministerin Marghem offenbar "zurückgepfiffen".

Derzeit werden in Westeuropa zwei neue Atomkraftwerke gebaut. Dies sind Meiler der sogenannten „Dritten Generation“, doch die Arbeiten in Olkiluoto in Finnland und in Flamanville in Frankreich werden durch zahllose technische Probleme (auch durch verschärfte Sicherheitsbedingungen nach Fukushima) und Pannen behindert und die Baukosten explodieren. Und eine „Vierte Generation“ von Kernkraftwerken besteht ganz einfach nicht.