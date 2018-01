Nach Angaben von Bundesstaatsanwalt Frédéric Van Leeuw (kl. Foto) sind alle in Belgien verhafteten Verdächtigen in Untersuchungshaft genommen worden. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und Verstoß gegen die hiesige Drogengesetzgebung vorgeworfen. Laut Van Leeuw gehören die Verhafteten zur Führung der Bande: „Es handelt sich dabei um die Spitze einer sehr gut strukturierten internationalen Drogenbande.“ Die Bande stellte selbst Drogen her und vertrieb diese Drogen auch in Eigenregie.

Die Ermittlungen begannen bereits Mitte 2016, als die Föderale Agentur für Lebensmittelsicherheit (FAVV) bemerkte, dass ein Unternehmen in Lommel in der flämischen Provinz Limburg ungewöhnlich große Mengen an chemischen Produkten bestellte. Seit dem arbeitete eine 15köpfige Sonderkommission fulltime an dem Fall. Insgesamt erforderten die Ermittlungen 27.000 Arbeitsstunden…