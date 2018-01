A.Kockartz Das Kollektiv der Auslieferer des Kurierdienstes Deliveroo in Belgien will bis zum Ende des Monats jeden Samstagabend die Arbeit niederlegen. Damit wollen die Kurierfahrer die Direktion des Mahlzeiten-Lieferanten in die Knie zwingen, bzw. dazu bringen, ihnen zuzuhören. Bisher waren die Kuriere Angestellte von Deliveroo, doch ab Ende Januar werden sie als Selbständige behandelt und nur noch je nach der Zahl der geleisteten Lieferungen bezahlt.