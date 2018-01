A.Kockartz Die flämische Landesregierung kann in Kürze ausländische Investoren ablehnen, die sich in Kommunalverbände oder in Unternehmen der öffentlichen Hand einkaufen wollen und zwar dann, wenn die Sicherheit in Gefahr ist. Dies sieht ein neues Dekret vor, dass noch vor den Weihnachtsferien beschlossen wurde, wie die flämische Tageszeitung De Standaard meldet. Diese Regelung hat einen triftigen Grund.