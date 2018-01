Die belgische NMBS/SNCB kontert diese Konkurrenz auf diesem spezifischen Arbeitsmarkt mit einer Kündigungsfrist für Lokomotivführer von einem Jahr, denn sie kann mit den Angeboten der in Belgien aktiven privaten Güterbahnen nicht mithalten. Berichte, nach denen rund 100 Lokführer der Staatsbahn gekündigt haben und auf einen Wechsel zu einem Privaten warten, konnte oder wollte die NMBS/SNCB nicht kommentieren oder bestätigen.Dies will einer der betroffenen Lokführer umgehen und zwar öffentlich. Der in Wallonien lebende Mann, Cédric Grumiaux, nennt sein tun „Operation Schnecke“.

In dieser Woche fuhr er mit einem Personenzug zwischen Mons (Hennegau) und Lüttich 37 Minuten Verspätung ein und ein weiter Zug, bei dem er im Führerstand saß, hatte zwischen Lüttich und Tournai (Hennegau) eine Viertelstunde Verspätung. Damit will Grumiaux zum einen seinen Rauswurf provozieren und zum anderen die Öffentlichkeit auf das Problem der langen Kündigungsfristen für seinen Berufsstand bei der NMBS/SNCB hinweisen.

Transferkrach wie im Fußball?

Wer hat jetzt recht, lautet die Frage. Arbeitsmarkttechnisch ist die Regelung der belgischen Staatsbahn ein Problem, denn sie behindert die freie Wahl des Arbeitsplatzes. Doch die Bahn weist darauf hin, dass sie in die Ausbildung von Lokomotivführern investiert und dass sie die neuen Lokführer schon während dieser Ausbildung voll bezahlt. „Wir möchten dafür etwas zurückbekommen. Wir möchten die Früchte unserer Investierung selbst pflücken.“, sagt Bahnsprecher Dimitri Temmerman dazu.

Das Vorgehen von Cédric „Operation Schnecke“ Grumiaux verurteilt die Bahn denn auch, zumal die Fahrgäste der betroffenen Züge unter dem Vorfall zu leiden hatten und entsprechende Regressforderungen eingegangen sind. Sie will jetzt aber das Gespräch mit dem rebellischen Lokführer suchen und wird sich zu diesem Thema wohl auch mit den Eisenbahnergewerkschaften an einen Tisch setzen.

Das Ganze hat etwas von Transfergeschichten im Fußball, wo Spieler ihren Wechsel zu einem besseren und besser bezahlenden Verein provozieren und wo zwischen Clubs, die sich auf einen Transfer einigen, Ausbildungsvergütungen und weitere Prämien vereinbaren - oder auch nicht…