A.Kockartz Das Angebot an internationalen Flugzielen am Brussels Airport in Zaventem (Fläm. Brabant) wird ab März um eine Destination in China erweitert. Dann bieten die Hainan Airlines Flüge von und nach Shenzhen, einer Millionenstadt an der Grenze zu Hongkong an. Shenzhen ist eine sich rasend schnell entwickelnde Industrie- und Verwaltungsstadt, die auch für Europa stets interessanter wird.