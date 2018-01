Auch Jannie Haeck, der CEO der belgischen Nationallotterie, geht mit der belgischen Glücksspiel-Kommission hart ins Gericht und wirft ihr vor, ihre Arbeit nicht zu machen: „In unserem Land ist alles erlaubt, während Casinospiele im Internet in Deutschland, in den Niederlanden und in Frankreich sowie selbst in einigen US-Staaten verboten ist.“ Man könne hier im Land problemlos einen falschen Online-Account anlegen. Bundesjustizminister Koen Geens (CD&V) kündige zwar seit langem bereits Maßnahmen an, so Haeck gegenüber dem flämischen Nachrichtenmagazin Knack, doch indessen könne jeder zocken was das Zeug hält.

Die Glücksspiel-Kommission habe in diesem Zusammenhang „eifrig Lizenzen verteilt“. Wer eine Lizenz haben wolle, der bekomme sie auch, so der Lotterie-Vorsitzende. Zwar biete die belgische Nationallotterie ebenfalls Online-Spiele an, doch dies würde sehr streng kontrolliert und die möglichen Einsätze würden 4,50 € nicht überschreiten.