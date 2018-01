Belga

A.Kockartz Flanderns Landeschef Geert Bourgeois (N-VA - Foto) hält am Energiepakt zwischen Bund und Ländern in Belgien fest. Dieser Pakt soll die Energiewende und den Atomausstieg fördern, ist jedoch in Teilen der flämischen Politik und auch bei seiner eigenen Partei nicht unumstritten. Wohl aus diesem Grunde will Bourgeois diesen Pakt aus flämischer Sicht an Bedingungen knüpfen.