Ob es in Belgien zu einer Epidemie kommen kann, wird sich nach Ansicht von Medizinern und Virologen erst in etwa zwei Wochen zeigen, wenn die Inkubationszeit nach den ersten Ansteckungen verstrichen ist, so Marc Van Ranst, Virologe an der Freien Universität Brüssel (VUB) gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion. Van Ranst erinnert die Bevölkerung hier in Belgien denn auch daran, sich gegen Grippe impfen zu lassen, denn es kann sein, dass sie für einige wenige Zeitgenossen auch tödlich verlaufen kann.

Dies ist vor allem der Fall bei Personen mit einem schwachen oder geschwächten Immunsystem. Dabei ist eine einfache Grippeinfektion nicht schlimm. Ernster wird es jedoch bei einer Virusgrippe oder bei bakteriellen Ansteckungen. Virologe Van Ranst ist der Ansicht, dass der derzeit vorliegende einfache Vierfach-Wirkstoff bei einer Impfung reichen sollte.

Weniger schützt laut Van Ranst aber bereits nicht mehr vor einer Influenza-B-Erkrankung. Ansonsten gilt der Klassiker „Hände waschen“ und zwar so oft wie möglich und nach jeder Handlung (nach dem Essen, zu Hause nach einem Arbeitstag, nach Kontakten mit anderen Zeitgenossen, nach einem Toilettenbesuch…).