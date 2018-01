Nach wiederholter Kritik am vergangenen Wochenende auch von Seiten prominenter flämischer Christdemokraten in den Medien sagte N-VA-Parteichef Bart De Wever, dass sich seine Partei aus der belgische Bundesregierung zurückziehen würde, wenn Franckens Entlassung weiter thematisiert werde. Auch diese Aussage zog einiges an Kritik nach sich.

Bundeswirtschafts- und Vizepremierminister Kris Peeters (CD&V) sagte dazu: „Wer jetzt die Regierung fallen lässt, der spielt mit dem Feuer“ und der flämische Unternehmerverband VOKA warnt sogar davor, dass ein solcher Vorgang dem belgischen Bundesland Flandern schweren wirtschaftlichen Schaden zufügen würde.

Zuletzt schaltete sich auch Premierminister Charles Michel ein und sagte, er lasse sich von Bart De Wever und seiner N-VA nicht erpressen. Auch Provokationen und Beleidigungen lasse er nicht auf sich sitzen. Am Wochenende wurde er in diesem Zusammenhang als „Handpuppe von Bart De Wever“ bezeichnet…

De Wever hält unterdessen weiter an Francken fest und dieser freute sich über diese Unterstützung. Sollte sich allerdings herausstellen, dass die Meldungen von Folter und Misshandlungen gegenüber den abgeschobenen Sudanesen tatsächlich der Wahrheit entsprechen, stehen Theo Francken und seine Partei N-VA unter Druck.