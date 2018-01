Eine entsprechende Polemik ging sogar soweit, dass die Bauern den Jägern vorwarfen, ihrer Verpflichtung nicht nachzukommen. Der wallonische Jagdverband reagierte darauf mit einem Verweis auf die inzwischen wohl zu kurze Jagderlaubnis für Wildschweine, aber auch auf neue landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Methoden. Nicht zuletzt würde auch der Klimawandel die Wildschweinplage verschärfen, so die Jäger.

Offenbar begünstigt das wärmere Wetter heutzutage die Fortpflanzung der Wildschweine und dem entsprechend auch die Suche nach mehr Nahrung. Deshalb begeben sich Wildschweine heute mehr in Richtung der menschlichen Zivilisation, sprich in landwirtschaftliche Anbaugebiete oder auch in Gärten oder Sportstätten an den Ortsrändern. Dies ist bei weitem nicht nur in Wallonien der Fall, sondern in ganz Belgien und in vielen weiteren europäischen Ländern.